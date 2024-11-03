Tak Sabar Lihat Aksi Jorge Martin vs Francesco Bagnaia di GP Malaysia 2024, Fans MotoGP Indonesia sejak Pagi Sudah di Sirkuit Sepang

SEPANG - Sejumlah fans MotoGP asal Indonesia sudah tiba di Sirkuit Sepang sejak pagi hari, Minggu (3/11/2024) karena tak sabar melihat aksi Jorge Martin vs Francesco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2024. Padahal balapan utama yang paling dinantikan baru akan berlangsung pada pukul 15.00 waktu setempat atau 14.00 WIB.

Para fans MotoGP dari Indonesia sengaja datang lebih pagi karena ingin mendapatkan tempat terbaik di tribun penonton. Mereka ingin menyaksikan langsung duel sengit Bagnaia vs Martin yang tengah berjuang memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2024.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia yang mendapatkan kesempatan langsung menonton MotoGP Malaysia 2024 dengan TX Travel dan Tourism Malaysia, para fans asal Indonesia sudah tiba di Sirkuit Sepang sejak pukul 09.00 WIB waktu setempat. Banyak sekali rombongan-rombongan penonton asal Tanah Air yang sengaja datang lebih awal.

Begitu tiba di Sirkuit Sepang, kebanyakan dari mereka langsung mengarah ke tribun penonton utama alias main grandstand. Tribun terbesar di trek kebanggaan Negeri Jiran ini memang menjadi titik favorit penonton karena mereka bisa menikmati balapan dengan nyaman.

Tribun yang dekat dengan garis start menjadi yang paling banyak ditempati oleh penonton sejak pagi. Selain bisa menyaksikan momen dimulai dan berakhirnya balapan, mereka juga bisa menonton perayaan podium dari jarak dekat.

Namun, tak hanya fans asal Indonesia, banyak juga penonton lokal dan juga mancanegara yang datang sejak pagi sekali untuk menyaksikan MotoGP Malaysia 2024. Sebab, selain agar bisa mendapat tempat yang nyaman untuk menonton, mereka juga dapat menikmati stand-stand yang berjejer di area pintu masuk sampai ke tengah sirkuit.

Salah satu fans Indonesia yang rela datang pagi-pagi ke Sirkuit Sepang di hari balapan MotoGP Malaysia adalah Dzulharman. Pria asal Gorontalo ini bersiap diri sejak subuh agar bisa mendapat tempat ternyaman untuk menyaksikan balapan MotoGP pertama yang disaksikannya secara langsung.

"Yang pasti supaya biar dapat spot bagus untuk nonton. Saya semangat banget dari subuh udah bangun, siap-siap dan setelah itu berangkat karena hari Minggu biasanya cepat full (tribun penontonnya), ini saja sudah banyak yang datang, jadi walaupun nanti sore balapannya tapi kita sudah dapat tempat duduk yang enak," kata Dzulharman kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (3/11/2024).