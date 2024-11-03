Hasil Pemanasan MotoGP Malaysia 2024: Marc Marquez Tercepat, Jorge Martin Ke-2 dan Francesco Bagnaia Ke-3

SEPANG – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi pemanasan MotoGP Malaysia 2024, pada Minggu (3/11/2024) pagi WIB. Beraksi di Sirkuit Sepang, Malaysia, Marquez berhasil menjadi yang tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 59,073 detik.

Sementara itu, dua pembalap yang tengah bersaing memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2024, yakni Jorge Martin (Pramac Ducati) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berada di belakang Marquez. Martin tempatnya berada di urutan kedua, sedangkan Bagnaia posisi ketiga.

Hasil sesi pemanasan MotoGP Malaysia 2024 bisa menjadi penting bagi Martin. Sebab Martin bisa menyegel gelar juara di Malaysia.

Pada klasemen MotoGP 2024, Martin bertengger di peringkat pertama dengan 465 poin. Sementara itu, Bagnaia berada di urutan kedua dengan 436 poin, yang berarti ada perbedaan 29 angka di antara kedua rider Ducati tersebut.

MotoGP 2024 tinggal menyisakan dua seri lagi, yakni Malaysia yang tengah berlangsung, dan satu lagi seri penutup yang belum diketahui lokasinya usai dibatalkannya MotoGP Valencia 2024 karena badai Dana. Menariknya, Martin tak perlu menunggu seri penutup untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024.

Kondisi itulah yang membuat Martin bisa saja mengunci gelar juara dunia MotoGP 2024 di Malaysia. Tentu ada syarat harus dipenuhi Martinator –julukan Martin, yakni finis balapan utama MotoGP Malaysia 2024 dengan keunggulan 9 poin atas Bagnaia.