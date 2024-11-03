Jadwal MotoGP Hari Ini: Jorge Martin Pastikan Gelar Juara Dunia Kelar Race MotoGP Malaysia 2024?

JADWAL MotoGP hari ini, Minggu (3/11/2024) menyajikan dua agenda penting, yakni sesi pemanasan dan balapan utama MotoGP Malaysia 2024. Tentunya dua pembalap, yakni Jorge Martin dan Francesco Bagnaia akan menjadi sorotan utama lantaran tengah bersaing di perebutan gelar juara MotoGP 2024.

Martin saat ini tengah unggul jauh, terutama usai insiden di sprint race MotoGP Malaysia 2024 pada Sabtu 2 November 2024 kemarin. Beraksi di Sirkuit Sepang, Malaysia, Martin sukses keluar sebagai pemenang, sementara Bagnaia gagal finis karena mengalami insiden di tengah balapan.

BACA JUGA: Kisah Menakjubkan Fans MotoGP asal Indonesia yang Tak Pernah Absen Nonton Langsung GP Malaysia Sejak 2004

Kondisi itu lantas membuat Martin yang menempati urutan pertama di klasemen sementara pembalap MotoGP 2024, kini unggul 29 poin atas Bagnaia. Itu berarti kans Martinator –julukan Martin– untuk menyegel gela juara di MotoGP Malaysia 2024 semakin besar.

Sebab Martin hanya perlu finis dengan keunggulan 9 poin dari Bagnaia di race utama MotoGP Malaysia 2024 untuk bisa resmi menajdi juara dunia di musim ini. Lantas sanggupkah Martin melakukannya?

Sebelum mentas di balapan utama, para rider MotoGP memiliki kesempatan 10 menit untuk melakukan pemanasan di Sirkuit Sepang pada 09.40 WIB. Setelah itu para pembalap akan kembali ke garasi dan memulai persiapan di balapan utama.

Dengan keunggulan 29 poin, Martin sejatinya bias tampil tanpa tekanan. Ia pun hanya perlu selalu finis di depan Bagnaia saja atau setidaknya berada satu posisi tepat di belakang rider Ducati Lenovo tersebut untuk amannya.