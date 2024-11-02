Gara-Gara Hal Ini, Jake Paul Terang-terangan Ngaku Takut Lawan Mike Tyson!

JAKE Paul terang-terangan ngaku takut lawan Mike Tyson. Tak ayal, dia menyebut duelnya melawan Mike Tyson pada 15 November 2024 akan berjalan berat bak sebuah perang.

Ya, Mike Tyson akan kembali naik ring tinju. Legenda tinju itu akan berduel melawan petinju muda sekaligus Youtuber, yakni Jake Paul.

Duel tersebut akan berlangsung di AT&T Stadion, Arlington, Texas Amerika Serikat. Mike Tyson akan bertarung melawan Jake Paul pada Jumat 15 November 2024 malam WIB atau Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WIB.

Secara usia, Jake Paul jauh lebih muda ketimbang Mike Tyson. Baru berumur 27 tahun, Jake Paul terpaut hingga 31 tahun dari Mike Tyson.

Dengan begitu, secara fisik, Jake Paul sejatinya lebih diunggulkan ketimbang Mike Tyson. Tetapi, Jake Paul tetap ketar-ketir melawan legenda tinju dunia itu.

Jake Paul pun membeberkan penyebabnya merasa ketakutan melawan Mike Tyson. Dia menilai Mike Tyson kini berada dalam kondisi yang sangat baik. Dengan fisik yang prima, Mike Tyson akan sangat kuat hingga bahkan bisa menjatuhkan orang saat melakukan latih tanding.

Fisik kuat ini pun diyakini Jake Paul akan membuat Mike Tyson makin sempurna. Sebab, dia juga punya segudang pengalaman.