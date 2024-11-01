Kata-Kata Mike Tyson Jelang Lawan Jake Paul: Lebih Baik Mati di Ring ketimbang Rumah Sakit!

Mike Tyson merasa lebih baik mati di ring ketimbang rumah sakit (Foto: Instagram/@miketyson)

KATA-KATA Mike Tyson jelang lawan Jake Paul menarik untuk disimak. Sebab, ia lebih memilih mati di atas ring ketimbang rumah sakit!

Tyson memutuskan untuk kembali ke ring untuk bertanding menghadapi Youtuber yang kian serius menjadi seorang petinju, Jake Paul. Duel ini sejatinya membuat banyak pihak keberatan.

Sebab, keduanya memiliki perbedaan usia yang sangat jauh. Tyson saat ini sudah berusia 58 tahun, sedang Paul masih berusia 27 tahun atau 31 tahun lebih muda.

Secara fisik, jelas Tyson tidak diunggulkan dibandingkan dengan Paul. Hal ini bahkan sudah terlihat dari bagaimana pertarungan akbar tahun ini itu diundur.

Pertarungan Mike Tyson vs Jake Paul seharusnya digelar pada 20 Juli 2024. Akan tetapi, duel terpaksa harus ditunda karena sang veteran mengalami gangguan tukak lambung dan jatuh sakit dalam penerbangan.

Melihat usianya yang sudah tak lagi muda dan fisiknya yang tak lagi prima membuat segala kemungkinan bisa saja terjadi. Bahkan, petinju legendaris berjuluk Iron Mike itu siap mati di atas ring pada pertandingan nanti daripada harus menunggu mati di atas ranjang rumah sakit.

"Saya tidak melakukan apapun jika saya tidak mengambil resiko dipermalukan. Seperti sekarang saya ingin melawan bajingan muda ini," kata Tyson dalam videonya dikutip dari The Sun, Jumat (1/11/2024).