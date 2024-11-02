Bawa-Bawa Marc Marquez dan Enea Bastianini, Francesco Bagnaia Bicara Rencana Gagalkan Pesta Juara Jorge Martin di MotoGP Malaysia 2024

SEPANG – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, bawa-bawa Marc Marquez dan Enea Bastianini kala membahas target di balapan utama MotoGP Malaysia 2024. Dia memastikan bakal tampil mati-matian, tetapi berharap ada pembalap lainnya yang turut meramaikan persaingannya dengan Jorge Martin.

Bagnaia tak bisa menutupi rasa kecewanya usai terjatuh di sprint race MotoGP Malaysia 2024. Bagnaia gagal finis setelah terjatuh pada tikungan sembilan Sirkuit Sepang, Malaysia pada Sabtu (2/11/2024).

Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- pun tidak mendapatkan poin dalam balapan itu. Hasil ini membuat Bagnaia tertinggal 29 poin dari Jorge Martin (Ducati Pramac) dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024.

Martin yang berhasil memenangkan balapan sprint race makin kukuh memuncaki klasemen dengan perolehan 465 poin. Dengan begitu, peluang Martin juara MotoGP 2024 pun makin terbuka lebar.

Bagnaia pun menegaskan siap berjuang keras pada balapan utama MotoGP Malaysia 2024. Dia siap berjuang mati-matian di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu 3 November 2024.

“Saya akan tampil seperti biasa, dengan kekuatan penuh. Saya akan mencoba untuk menang. Kita tahu betul bahwa satu-satunya hal negatif yang saya alami adalah pada balapan sprint, karena semua kesalahan yang saya buat, semua poin yang hilang, terjadi pada hari Sabtu,” kata Bagnaia dilansir dari Crash, Sabtu (2/11/2024).