Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bawa-Bawa Marc Marquez dan Enea Bastianini, Francesco Bagnaia Bicara Rencana Gagalkan Pesta Juara Jorge Martin di MotoGP Malaysia 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |20:53 WIB
Bawa-Bawa Marc Marquez dan Enea Bastianini, Francesco Bagnaia Bicara Rencana Gagalkan Pesta Juara Jorge Martin di MotoGP Malaysia 2024
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kala beraksi di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, bawa-bawa Marc Marquez dan Enea Bastianini kala membahas target di balapan utama MotoGP Malaysia 2024. Dia memastikan bakal tampil mati-matian, tetapi berharap ada pembalap lainnya yang turut meramaikan persaingannya dengan Jorge Martin.

Bagnaia tak bisa menutupi rasa kecewanya usai terjatuh di sprint race MotoGP Malaysia 2024. Bagnaia gagal finis setelah terjatuh pada tikungan sembilan Sirkuit Sepang, Malaysia pada Sabtu (2/11/2024).

Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- pun tidak mendapatkan poin dalam balapan itu. Hasil ini membuat Bagnaia tertinggal 29 poin dari Jorge Martin (Ducati Pramac) dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024.

Martin yang berhasil memenangkan balapan sprint race makin kukuh memuncaki klasemen dengan perolehan 465 poin. Dengan begitu, peluang Martin juara MotoGP 2024 pun makin terbuka lebar.

Bagnaia pun menegaskan siap berjuang keras pada balapan utama MotoGP Malaysia 2024. Dia siap berjuang mati-matian di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu 3 November 2024.

“Saya akan tampil seperti biasa, dengan kekuatan penuh. Saya akan mencoba untuk menang. Kita tahu betul bahwa satu-satunya hal negatif yang saya alami adalah pada balapan sprint, karena semua kesalahan yang saya buat, semua poin yang hilang, terjadi pada hari Sabtu,” kata Bagnaia dilansir dari Crash, Sabtu (2/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement