Kata Marc Marquez soal Perebutan Gelar Juara MotoGP 2024 Usai Francesco Bagnaia Jatuh: Pecco Perlu Ambil Risiko!

MARC Marquez angkat bicara soal perebutan gelar juara MotoGP 2024 usai Francesco Bagnaia terjatuh. Menurutnya, Pecco -panggilan akrab Bagnaia- perlu ambil risiko jika masih ingin menjaga kans merebut gelar juara.

Marquez sendiri menilai kejatuhan Bagnaia di tikungan kesembilan itu terjadi karena memang arena itu sangat berbahaya bagi para pembalap. Banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Bagnaia sendiri disebut Marquez sudah berusaha keras.

“Maksud saya, tikungan kesembilan itu sangat kritis,” kata Marquez dilansir dari Crash, Sabtu (2/11/2024).

"Betapa banyak kecelakaan yang kita lihat, jenis kecelakaan di tikungan sembilan; maksud saya dia (Francesco Bagnaia) berusaha keras,” sambungnya.

Kemenangan di sprint race MotoGP Malaysia 2024 sendiri membuat Jorge Martin unggul 29 angka dari Bagnaia di klasemen sementara MotoGP 2024. Martinator -julukan Jorge Martin- kini mempunyai 465 poin.

Marquez mengatakan, Bagnaia perlu mengerahkan segalanya pada balapan utama yang akan digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu 3 November 2024. Sedangkan Marquez, dia mengatakan Martin hanya perlu menjaga mental untuk mempertahankan posisinya.