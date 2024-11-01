Advertisement
SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Mike Tyson vs Jake Paul: Live di TV Mana?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |07:51 WIB
Jadwal Mike Tyson vs Jake Paul: Live di TV Mana?
Mike Tyson akan menghadapi Jake Paul. (Foto: Instagram/@miketyson)
JADWAL Mike Tyson vs Jake Paul akan diulas Okezone. Akan live di TV mana duel seru tinju dunia yang akan berlangsung di AT&T Stadion, Arlington, Texas Amerika Serikat pada Sabtu 16 November 2024 pukul 08.00 WIB ini?

Ya, legenda tinju, Mike Tyson, akhirnya kembali naik ring tinju. Dia akan menghadapi lawan yang usianya jauh lebih muda, yakni Jake Paul.

Mike Tyson dan Jake Paul

Persiapan pun terus dilakukan kedua petarung demi bisa mendulang kemenangan dalam duel tersebut. Jake Paul sendiri mengaku sampai mempelajari pertarungan Mike Tyson dengan menonton video pertandingan hingga berjam-jam.

"Bertinju di sisi luar, lalu menggunakan gerak kaki saya agar lebih lincah dan membuatnya mengejar saya. Lalu, menyerangnya saat ia keluar dari posisi. Itu akan membuatnya frustrasi,” ujar Paul saat berbicara strategi untuk mengalahkan Tyson, dikutip dari Bleacher Report, Jumat (1/11/2024).

“Dia akan menjebak saya di tali ring, lalu melancarkan pukulan ke sudut-sudut di kedua sisi.,” sambung Paul.

Dengan kondisi di atas, Mike Tyson tentunya perlu mewaspadai lebih rivalnya. Apalagi, Jake Paul punya catatan pertarungan apik.

Petinju yang juga merupakan seorang Youtuber itu memiliki catatan 10-1 dalam karier tinjunya. Sebanyak tujuh duel pun sukses dimenangkan Jake Paul secara KO.

Halaman:
1 2
