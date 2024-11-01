Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Chen Tang Jie yang Girang Bisa Duet dengan Hendra Setiawan, Anggap Pengalaman Spesial

PEBULU tangkis ganda putra Malaysia, Chen Tang Jie, girang betul bisa berduet dengan Hendra Setiawan. Dia bahkan sampai menganggap duet ini sebagai pengalaman spesial.

Duet Tang Jie/Hendra tercipta dalam ajang hiburan BDMNTN-XL yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta mulai Kamis 31 Oktober 2024. Mereka tergabung dalam tim Rockets dan berhadapan dengan tim Hurricanes.

Tang Jie/Hendra Setiawan bermain pada partai ketiga dan berhadapan dengan duet Hurricanes, Aaron Chia/Teo Ee Yi dari Malaysia. Tapi sayangnya, mereka kalah dengan skor 13-27, 20-19, 17-25, 13-19 dalam format pertarungan 4x10 menit.

Untuk diketahui, 4x10 menit adalah format khusus yang dibuat untuk penyelenggaraan BDMNTN-XL. Jadi, setiap pasangan atau pemain akan selama empat set dengan satu setnya berdurasi 10 menit.

Usai laga, Hendra Setiawan mengakui kalau ini menjadi pertama kalinya bermain dalam pertandingan dengan format unik seperti. Menurutnya, itu tidaklah mudah.

"Ini tidak mudah karena berebut banyak poin. Namun, ini juga bagus buat kita karena bisa berpartner dengan pemain lain, bisa terus mendapatkan ilmu baru lagi,” kata Hendra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis 31 Oktober 2024.

Di sisi lain, Tang Jie juga mengutarakan hal yang sama. Tandem dari Toh Ee Wei sangat antusias mengikuti ajang ini karena bisa bermain dengan pemain-pemain dari luar negaranya, termasuk dengan Hendra.