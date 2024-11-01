Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Malaysia 2024: Fans Indonesia Asyik Berburu Cinderamata Resmi Tim

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |20:53 WIB
Jelang MotoGP Malaysia 2024: Fans Indonesia Asyik Berburu Cinderamata Resmi Tim
Fans MotoGP Indonesia diajak berbelanja jelang MotoGP Malaysia 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

KUALA LUMPUR – MotoGP Malaysia 2024 akan digelar pada 1-3 November di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor. Sebelum disibukkan dengan aktivitas menonton pekan balapan, sejumlah penggemar dari Indonesia menyempatkan berburu cinderamata tim.

Pada akhir pekan ini, MNC Portal Indonesia (MPI) mendapat kesempatan untuk menyaksikan MotoGP Malaysia 2024 bersama TX Travel dan Tourism Malaysia Jakarta. Tak sendirian, kami ikut dalam rombongan penggemar MotoGP yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Sirkuit Internasional Sepang

Akan tetapi, sebelum menyaksikan balapan di sirkuit, para fans MotoGP asal Indonesia diajak untuk menikmati waktu senggang mereka lebih dulu setelah tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Jumat (1/11/2024) siang WIB. Mereka mengunjungi pusat perbelanjaan bernama Mitsui Outlet Park KLIA.

Pusat belanja itu terletak tak jauh dari bandara dan juga Sirkuit Sepang. Tempat ini menyajikan berbagai merek ternama di dunia, mulai dari fashion, tas hingga sepatu yang berkualitas bisa ditemukan di sini.

Bahkan, penggemar MotoGP juga tak kesulitan untuk mencari merchandise resmi dari tim kesayangannya di Mitsui Outlet Park. Salah satunya adalah tim Ducati yang menghadirkan stand khusus yang menjajakan berbagai produk resmi tim pabrikan Borgo Panigale, seperti baju, celana, topi, hingga tas.

Puluhan brand fashion ternama pun dapat ditemui dengan mudah di pusat perbelanjaan dengan dua lantai tersebut. Harga yang ditawarkan pun beragam dengan tambahan diskon-diskon yang menarik.

Salah satu penggemar MotoGP asal Indonesia yang berbelanja di Mitsui Outlet Park adalah Alfiansyah. Pria asal Jakarta itu memang ingin membeli merchandise resmi Ducati sebelum menyaksikan balapan GP Malaysia 2024.

“Kalau saya ke sini karena suka MotoGP, jadi tadi ke apparel dari Ducati, cari merchandisenya,” kata Alfiansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (1/11/2024).

