Hasil Latihan MotoGP Malaysia 2024: Francesco Bagnaia Ungguli Jorge Martin, Marc Marquez Nyaris Tak Lolos

Francesco Bagnaia tampil sebagai pembalap tercepat di sesi latihan MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Instagram/@motogp)

SELANGOR – Hasil latihan MotoGP Malaysia 2024, Jumat (1/11/2024) siang WIB, sudah diketahui. Francesco Bagnaia tampil sebagai pembalap tercepat di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, dengan torehan 1 menit 57,679 detik

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Jorge Martin dan Enea Bastianini. Sementara, Marc Marquez mengakhiri sesi di urutan 10 dan nyaris tidak lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2).

Jalannya Sesi Latihan

Jorge Martin langsung melesat sejak awal sesi latihan di Sirkuit Sepang. Pembalap asal Spanyol itu berhasil memuncaki posisi sementara dengan perolehan 1 menit 58,939 detik.

Di belakangnya, ada Jack Miller dan Pedro Acosta yang menyusul dengan selisih beberapa detik. Sedangkan, Francesco Bagnaia justru tertinggal jauh pada posisi ke-18.

Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- terlihat tidak senang dengan catatan waktunya. Juara bertahan MotoGP itu kembali ke pitstop untuk mengganti ban dengan air muka yang muram.

Memasuki pertengahan sesi latihan, belum ada yang bisa mengakuisisi perolehan waktu terbaik dari Martin. Ada pun, Pecco berhasil melakukan improvisasi dan naik ke peringkat sembilan.

Di sisi lain, ada beberapa pembalap yang terlibat insiden kecil. Marco Bezzecchi dan Aleix Espargaro sempat terjatuh ketika sesi latihan telah berjalan setengah jam.

Pada akhir-akhir sesi latihan, Bagnaia kembali turun ke posisi 10. Sedangkan, Martinator yang tampil impresif berhasil mengamankan catatan waktu terbaik baru, 1 menit 57,829 detik.