HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Coba Santai meski MotoGP Malaysia 2024 Jadi Balapan Krusial: Saya Akan Balapan seperti Biasa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |11:50 WIB
Jorge Martin Coba Santai meski MotoGP Malaysia 2024 Jadi Balapan Krusial: Saya Akan Balapan seperti Biasa
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kala beraksi di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JORGE Martin coba tetap santai, meski MotoGP Malaysia 2024 jadi balapan krusial. Dia memastikan akan tetap balapan seperti biasa.

Ya, MotoGP Malaysia 2024 akan berlangsung di Sirkuit Sepang, mulai hari ini, Jumat (1/11/2024), sampai Minggu 3 November 2024. Balapan ini menjadi balapan yang krusial bagi Martin dan Francesco Bagnaia.

Jorge Martin

Pasalnya, kedua rider itu sedang bersaing sengit dalam perburuan gelar juara MotoGP 2024. Martin saat ini sedang memimpin klasemen dengan 453 poin, unggul 17 angka atas Bagnaia yang punya 436 poin.

Meski akan menjadi balapan yang krusial, Martin tetap santai. Rider berjuluk Martinator itu akan menjalani balapan seperti biasa dengan berupaya untuk meraih hasil seperti di Thailand.

“Saya akan balapan seperti biasa, inilah yang membawa saya ke sini,” tutur Martin, dikutip dari Motosan, Jumat (1/11/2024).

“Saya akan balapan seperti di sprint race di Thailand. Sama seperti yang kalian tanyakan di Thailand pada Jumat, saya buktikan pada Sabtu,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
