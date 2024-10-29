3 Pebulutangkis Terpaksa Gantung Raket karena Sakit, Nomor 1 Musuh Taufik Hidayat

ADA 3 pebulutangkis terpaksa gantung raket karena sakit menarik untuk dibahas. Mereka memilih pensiun dini karena terkendala kesehatan yang membuat tak bisa terus berkompetisi di olahraga tepok bulu itu.

Tentunya, para pebulutangkis dalam daftar ini masih ingin terus berjuang dan bermain di atas lapangan. Namun, kondisi kesehatan mereka tak memungkinkan untuk terus bermain bulu tangkis. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulutangkis Terpaksa Gantung Raket karena Sakit:

3. Mizuki Fuji





Mizuki Fuji merupakan pemain spesialis ganda Jepang yang pensiun pada 2012 silam. Ia pensiun setelah meraih medali perak di Olimpaide London bersama rekannya, Reika Kakiwa.

Mizuki Fuji diketahui menderita penyakit langka usai menjalani cek darah pada Agustus 2022 silam. Sejak pensiun, Fuji mencoba untuk melalukan perawatan atas penyakit yang membuat sel darah putih, sel darah merah, dan trombositnya menurun.

Setelah kondisinya membaik, Fuji sempat bermain di 2018. Ia bahkan sempat menjadi runner-up di Belgian International 2018 bersama Nao ono. Namun, setelah itu ia memutuskan gantung raket lagi sampai saat ini.