Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Malaysia 2024: Baru Menang Balapan saat Hujan, Francesco Bagnaia Makin Pede Mentas di Sepang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |05:47 WIB
MotoGP Malaysia 2024: Baru Menang Balapan saat Hujan, Francesco Bagnaia Makin Pede Mentas di Sepang
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menatap penuh percaya diri balapan di MotoGP Malaysia 2024. Pasalnya, dia akan mentas di seri itu kala baru saja memenangi balapan saat hujan di MotoGP Thailand 2024.

Pecco -sapaan Bagnaia- tampil gemilang dalam balapan utama MotoGP Thailand 2024 pada akhir pekan lalu. Di atas lintasan basah Sirkuit Internasional Chang, dia sukses naik podium pertama di depan rivalnya, Jorge Martin.

Francesco Bagnaia

Kemenangan itu membuat Bagnaia memangkas jarak dengan Martin di puncak klasemen MotoGP 2024. Kini, bintang asal Italia itu hanya terpaut 17 angka dari rider Pramac Ducati itu dengan dua seri tersisa di akhir musim ini.

Bagnaia mengungkapkan kemenangan dalam balapan hujan di Thailand sangat penting baginya karena dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Alhasil, kini dia lebih percaya diri menatap MotoGP Malaysia 2024 yang biasanya juga menghadirkan balapan dalam cuaca yang tidak bisa diprediksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement