MotoGP Malaysia 2024: Baru Menang Balapan saat Hujan, Francesco Bagnaia Makin Pede Mentas di Sepang

KUALA LUMPUR – Bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menatap penuh percaya diri balapan di MotoGP Malaysia 2024. Pasalnya, dia akan mentas di seri itu kala baru saja memenangi balapan saat hujan di MotoGP Thailand 2024.

Pecco -sapaan Bagnaia- tampil gemilang dalam balapan utama MotoGP Thailand 2024 pada akhir pekan lalu. Di atas lintasan basah Sirkuit Internasional Chang, dia sukses naik podium pertama di depan rivalnya, Jorge Martin.

Kemenangan itu membuat Bagnaia memangkas jarak dengan Martin di puncak klasemen MotoGP 2024. Kini, bintang asal Italia itu hanya terpaut 17 angka dari rider Pramac Ducati itu dengan dua seri tersisa di akhir musim ini.

Bagnaia mengungkapkan kemenangan dalam balapan hujan di Thailand sangat penting baginya karena dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Alhasil, kini dia lebih percaya diri menatap MotoGP Malaysia 2024 yang biasanya juga menghadirkan balapan dalam cuaca yang tidak bisa diprediksi.