HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Percaya Ducati Takkan Gunakan Team Order di Pertarungan Jorge Martin vs Francesco Bagnaia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |01:01 WIB
Marc Marquez Percaya Ducati Takkan Gunakan Team Order di Pertarungan Jorge Martin vs Francesco Bagnaia
Jorge Martin dan Marc Marquez bakal bersaing ketat di MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Tim Gresini Racing, Marc Marquez percaya Ducati takkan menerapkan team order dalam pertarungan Jorge Martin vs Francesco Bagnaia. Marquez yakin kedua rider Ducati itu akan bersaing murni untuk memperebutkan gelar juara MotoGP 2024.

Ya, banyak beredar isu Ducati akan menerapkan team order atau tim order di dua seri terakhir MotoGP 2024. Namun, Marquez sulit melihat kondisi itu bisa terjadi karena baik Bagnaia dan Martin sama-sama membela Ducati.

Sebagai informasi, team order di MotoGP bisa disebut sebagai instruksi dari tim kepada pembalap untuk tidak bersaing secara normal dengan pembalap lain dari tim yang sama. Biasanya pembalap yang tengah berjuang memperebutkan gelar juara akan dibantu rekan setimnya sendiri.

Ambil contoh seperti meminta salah satu pembalap untuk memuluskan laju pembalap lain yang lebih unggul di klasemen. Bisa juga meminta salah satu pembalap untuk membiarkan rekan setimnya menyalip atau mempertahankan posisi

Marc Marquez bersama Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

Contoh lainnya dari tim order adalah para pembalap untuk tidak saling menyalip agar menghemat bahan bakar, mengurangi kemungkinan kegagalan mekanis, dan menghindari tabrakan, dan masih banyak lainnya.

Jadi, team order biasanya dilakukan satu tim untuk menjegal tim lawan yang tengah menjadi pesaing ketat dalam perebutan gelar juara. Namun, kondisinya saat ini Bagnaia dan Martin berada di tim yang sama, yakni Ducati.

Bedanya Bagnaia berada di tim pabrikan, Ducati Lenovo, sementara Martin di tim satelit, yakni Pramac Ducati. Meski berbeda tim, secara garis besar keduanya adalah rider Ducati.

