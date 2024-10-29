Gagal Juarai IIC 2024, Mutiara Ayu Bertekad Menggila di di Indonesia Masters Super 100 2024

SURABAYA – Tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, masih tak puas hanya bisa menjadi runner-up di Indonesia International Challenge (IIC) 2024 Surabaya. Karena itu ia pun siap menggila di turnamen selanjutnya, yakni di Indonesia Masters Super 100 2024 Surabaya.

Mutiara gagal menjadi juara IIC 2024 Surabaya setelah menelan kekalahan di partai final pada Minggu, 27 Oktober 2024. Dia tumbang di tangan wakil Thailnad, Yataweemin Ketklieng.

Pemain asal Ngawi itu sebenarnya tampil apik di gim pertama. Namun, lewat rubber game akhirnya dia kalah dengan skor 21-18, 12-21 dan 16-21 dari Ketklieng.

Pada pekan ini, Mutiara akan kembali tampil di Surabaya dalam pagelaran Indonesia Masters Super 100 2024. Dia pun masih penasaran untuk naik podium tertinggi di Kota Pahlawan setelah gagal menyabet titel IIC 2024 Surabaya.

“Menghadapi turnamen Indonesia Masters II Super 100 saya mencoba mempersiapkan diri dengan maksimal. Hasil di turnamen sebelumnya menjadi lecutan untuk saya agar bisa menghadapi turnamen berikutnya dengan lebih baik,” kata Mutiara dilansir dari rilis PBSI, Selasa (29/10/2024).