Kisah Marc Marquez yang Takut dengan Andrea Iannone, Pembalap Interim Timnya Valentino Rossi

Marc Marquez ternyata takut dengan Andrea Iannone (seragam biru) saat membalap di kelas Moto2 (Foto: HRC)

KISAH Marc Marquez yang takut dengan Andrea Iannone menarik untuk diulas. Sebab, ia akan bersua mimpi buruknya itu pada balapan MotoGP Malaysia 2024.

Iannone resmi ditunjuk sebagai pengganti Fabio Di Giannantonio untuk sementara waktu. Pembalap bernomor motor 49 itu akan menjalani operasi bedah untuk mengatasi masalah di bahunya.

Kembalinya Iannone membangkitkan memori buruk bagi Marquez. Kedua pembalap pernah bersaing sengit dari level Moto3 (125 cc), Moto2, hingga MotoGP, pada 2008-2019.

Menurut penuturan Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, Marquez pernah mengaku kepadanya takut dengan Iannone. Perasaan itu hinggap ketika bersaing di Moto2 pada 2011-2012.

“Saya ingin mengingat sesuatu yang dikatakan Marquez kepada saya beberapa tahun lalu, Iannone adalah satu-satunya pembalap yang ditakutinya di Moto2,” ungkap Tardozzi, mengutip dari GPOne, Senin (28/10/2024).

BACA JUGA: Tim Valentino Rossi Resmi Tunjuk Andrea Iannone untuk MotoGP Malaysia 2024

“Andrea pantas mendapatkan respek dari seorang juara dunia delapan kali," imbuh pria asal Italia tersebut.

Iannone memang bukan pembalap sembarangan. Ia tiga kali finis di posisi tiga pada klasemen akhir Moto2 (125 cc) secara beruntun pada 2010, 2011, dan 2012, termasuk saat bersaing dengan Marquez.