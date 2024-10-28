Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kronologi Kecelakaan Marc Marquez di Race MotoGP Thailand 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:30 WIB
Kronologi Kecelakaan Marc Marquez di Race MotoGP Thailand 2024
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

KRONOLOGI kecelakaan Marc Marquez di race MotoGP Thailand 2024 terungkap. Bintang Gresini Ducati itu mengaku kehilangan cengkraman ban depan ketika menikung.

Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Internasional Chang pada Minggu, 27 Oktober 2024 sore WIB itu, The Baby Alien -julukan Marquez- memulai balapan dengan sangat baik. Dia mampu bersaing di barisan depan dengan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin.

Marc Marquez

Saat Martin melakukan kesalahan, Marquez pun bisa menyalipnya untuk naik ke posisi kedua. Akan tetapi, dia tertahan sangat lama di belakang jagoan Ducati Lenovo itu.

“Saya tidak mampu menyalip Bagnaia dengan rapi,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Senin (28/10/2024).

Marquez melihat satu-satunya peluang untuk mendahului Pecco -sapaan Bagnaia- adalah di Tikungan 12. Sebab dia merasa di sektor 3 dan 4 lebih cepat dari sang juara bertahan.

“Saya bisa saja menyalipnya di sana. Di titik pengereman lainnya saya berada terlalu jauh. Saya merasa lebih baik di tikungan lambat dan di sektor 3 dan 4 saya lebih cepat dari Bagnaia,” jelas juara MotoGP enam kali itu.

“Saya harus menjaga ban depan tetap dingin agar bisa melancarkan serangan,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
