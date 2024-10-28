Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Ducati Jadi Motor yang Paling Ditakuti di MotoGP?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:11 WIB
Mengapa Ducati Jadi Motor yang Paling Ditakuti di MotoGP?
Alasan Ducati jadi motor yang paling ditakuti di MotoGP mulai terkuak (Foto: MotoGP)
MENGAPA Ducati jadi motor yang paling ditakuti di MotoGP? Data setidaknya sudah berbicara mengenai performa menakjubkan Desmosedici GP.

Ducati sendiri mulai terjun ke MotoGP pada 2003. Di awal-awal keikutsertaannya, pabrikan asal Italia tersebut tidaklah menyeramkan seperti sekarang ini.

MotoGP Thailand 2024 (Foto: X/@ducaticorse)

Butuh empat tahun bagi Ducati untuk menjadi juara dunia pertama kali lewat Casey Stoner pada MotoGP 2007. Setelah itu, mereka bahkan harus paceklik gelar juara dunia lagi hingga Francesco Bagnaia melakukannya pada MotoGP 2022.

Sejak 2003 hingga awal dekade 2020, Ducati Desmosedici GP dikenal sebagai motor dengan muntahan tenaga yang besar. Alhasil, kuda besi itu punya laju yang kencang di lintasan lurus tetapi sulit diajak menikung.

Alasan itu pula yang membuat Valentino Rossi kewalahan pada 2011-2012. Stoner dianggap sebagai satu-satunya pembalap yang bisa menaklukkan monster bernama Ducati Desmosedici GP.

Sampai akhirnya, Ducati mendatangkan Gigi Dall’Igna untuk urusan teknis pada 2013 dari Aprilia Racing. Pria asal Italia itu sanggup menyulap motor Desmosedici GP menjadi paket paling lengkap berkat pendekatan aerodinamika yang dibawanya.

Halaman:
1 2
