HOME SPORTS MOTOGP

Prediksi Fans MotoGP asal Indonesia Jelang GP Thailand 2024: Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin Favorit Menang!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |13:38 WIB
Prediksi Fans MotoGP asal Indonesia Jelang GP Thailand 2024: Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin Favorit Menang!
Penonton Indonesia di MotoGP Thailand 2024. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PREDIKSI fans MotoGP asal Indonesia jelang MotoGP Thailand 2024 akan diulas. Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin paling difavoritkan menang.

Para penggemar MotoGP asal Indonesia tiba di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, untuk meramaikan MotoGP Thailand 2024. Mereka pun membeberkan prediksi jelang bergulirnya balapan utama MotoGP Thailand 2024.

Penonton Indonesia di MotoGP Thailand 2024. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia

(Penonton Indonesia di MotoGP Thailand 2024. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

Balapan utama MotoGP Thailand 2024 akan berlangsung pada hari ini, Minggu (27/10/2024) pukul 15.00 WIB. Para penggemar MotoGP telah tiba di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, sejak pukul 09.45 WIB.

Rasa antusias pun ditunjukkan para penggemar MotoGP asal Indonesia usai tiba di Sirkuit Internasional Chang, Buriram. Salah satunya ada Denny Prayogo yang datang dari Pulau Belitung.

Ini merupakan pertama kalinya bagi pria yang akrab disapa Yogo itu untuk menyaksikan MotoGP Thailand 2024 secara langsung. Ia mengaku kagum dengan kondisi Sirkuit Buriram.

"Mantap banget lah, keren banget, harus ke sini. Sirkuitnya kecil ya kayaknya paling kecil di dunia, tapi keren," ujar Yogo kepada MNC Portal Indonesia saat menyaksikan di MotoGP Thailand 2024 bersama TX Travel dan Tourism Authority Thailand, Minggu (27/10/2024).

Yogo pun tak lupa memberikan prediksinya untuk gelaran MotoGP Thailand 2024 pada sore nanti. Sebagai pendukung Francesco Bagnaia, ia sangat berharap pembalap yang akrab disapa Pecco itu bisa memenangkan balapan di Thailand untuk menjaga asa juara.

"Pokoknya harus Pecco yang menang. Karena dia ketinggalan selisih lumayan jauh (dari Jorge Martin) di sisa dua balapan setelah ini, Pecco harus menang," tambah Yogo.

