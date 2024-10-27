Dibawa Naik Tuktuk, Begini Momen Unik Penonton MotoGP Thailand 2024 Menuju Tribun

PENONTON MotoGP Thailand 2024 merasakan momen unik dalam menyaksikan balapan utama yang digelar hari ini, Minggu (27/10/2024). Mereka dibawa ke tribun penonton menggunakan tuktuk yang merupakan kendaraan khas Thailand.

Balapan utama MotoGP Thailand 2024 berlangsung pada hari ini (27/10/2024) pukul 15.00 WIB. Sejak pagi WIB, Sirkuit International Chang di Buriram yang jadi venue MotoGP Thailand 2024 sudah dipenuhi penonton yang datang dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

(Penonton MotoGP Thailand 2024 naik tuktuk menuju tribun. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

MNC Portal Indonesia pun berkesempatan menyaksikan balapan utama MotoGP Thailand 2024 bersama TX Travel dan Tourism Authority Thailand Jakarta. Hal unik pun ditemui ketika para penonton harus menggunakan tuktuk menuju tribun penonton.

Tuktuk yang digunakan sejatinya menyerupai truk kecil. Namun, kendaraan tersebut dihias sedemikian rupa dibuat mirip dengan tuktuk yang merupakan alat transportasi khas Thailand.