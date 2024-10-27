Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP Thailand 2024: Enea Bastianini atau Marc Marquez yang Juara? Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |12:19 WIB
Para pembalap Ducati siap mentas di MotoGP Thailand 2024. (Foto: MotoGP)
LINK live streaming race MotoGP Thailand 2024 akan diulas Okezone. Apakah Enea Bastianini atau Marc Marquez yang akan jadi juara dalam balapan yang digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu (27/10/2024) pukul 15.00 WIB nanti?

Penampilan ciamik ditunjukkan Marc Marquez jelang mentas di balapan utama MotoGP Thailand 2024. Pembalap Gresini Ducati itu sukses jadi yang tercepat pada sesi warm up atau pemanasan yang digelar pada pagi hari tadi.

Marquez mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 39,056 detik. Dia sukses mengasapi para rival terberatnya, seperti Jorge Martin di posisi kedua hingga Francesco Bagnaia di urutan kesembilan.

Tentunya, ini bisa jadi modal Marquez dalam menghadapi balapan utama di MotoGP Thailand 2024. Apalagi, dia harus berjuang keras untuk meraih kemenangan karena start dari posisi kelima pada balapan nanti.

