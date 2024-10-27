Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Bangkit di Race MotoGP Thailand 2024?

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez bangkit di race MotoGP Thailand 2024?

Ya, rangkaian MotoGP Thailand 2024 akan mencapai puncaknya hari ini. Balapan utama siap digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu (27/10/2024) pukul 15.00 WIB.

Nama Marc Marquez dipastikan jadi sorotan dalam balapan utama MotoGP Thailand 2024. Dia akan turut difavoritkan menang, meski kerap bernasib apes dalam melakoni sejumlah sesi di MotoGP Thailand 2024.

Marquez mengawali penampilannya di MotoGP Thailand 2024 dengan apik. Dia bahkan jadi tercepat di sesi latihan bebas.

Punya modal baik, Marquez sayangnya bernasib apes di sesi kualifikasi. Dia harus terjatuh kala melakoni sesi tersebut sehingga hanya bisa menempati posisi kelima di garis start.

Berlanjut ke sesi sprint race MotoGP Thailand 2024 yang berlangsung kemarin sore, Marc Marquez harus puas menempati posisi keempat. Tetapi, hasil tersebut tetap masih terbilang baik, mengingat The Baby Alien start dari urutan kelima.