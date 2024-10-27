Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Jengkel Lihat Jorge Martin Selamat dari Hukuman Long Lap Penalty di Sprint Race MotoGP Thailand 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |01:17 WIB
Francesco Bagnaia Jengkel Lihat Jorge Martin Selamat dari Hukuman Long Lap Penalty di Sprint Race MotoGP Thailand 2024
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dibuat jengkel dengan pihak steward yang meloloskan Jorge Martin (Pramac Ducati) dari hukuman long lap penalty saat mentas di sprint race MotoGP Thailand 2024. Pasalnya Bagnaia yang hampir sebagian balapan berada di belakang Martin, melihat rivalnya tersebut keluar lintasan sebanyak empat kali.

Perlu diketahui, pembalap biasanya terkena hukuman long lap penalty ketika sudah keluar dari lintasan alias menyentuh garis hijau sebanyak tiga kali. Bagnaia yang melihat Martin keluar lintasan empat kali pun dibuat bingung karena steward tak kunjung menghukum rivalnya tersebut.

"Sejujurnya, saya pikir begitu dan mulai menghitung karena begitu saya melihat dua kali, saya berkata 'Oke, satu lagi penalti', dan saya menghitung dua lagi," kata Bagnaia dilansir dari Crash, Minggu (27/10/2024).

"Tapi mungkin saya salah menghitung, karena saya tidak melihat apa pun. Jadi, mungkin saya salah. Namun, kecepatan hari ini begitu intens sehingga sulit untuk tetap berada di garis tikungan,” tambahnya.

Jorge Martin raih runner-up di sprint race MotoGP Thailand 2024

Alasan itulah yang membuat Bagnaia jengkel usai sprint race di Sirkuit Internasional Chang, Buriram itu berakhir. Sebab andai saja Martin terkena hukuman, maka Bagnaia bisa finis kedua, tepat di belakang Enea Bastianini (Ducati Lenovo) yang keluar sebagai pemenang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement