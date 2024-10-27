Francesco Bagnaia Jengkel Lihat Jorge Martin Selamat dari Hukuman Long Lap Penalty di Sprint Race MotoGP Thailand 2024

BURIRAM – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dibuat jengkel dengan pihak steward yang meloloskan Jorge Martin (Pramac Ducati) dari hukuman long lap penalty saat mentas di sprint race MotoGP Thailand 2024. Pasalnya Bagnaia yang hampir sebagian balapan berada di belakang Martin, melihat rivalnya tersebut keluar lintasan sebanyak empat kali.

Perlu diketahui, pembalap biasanya terkena hukuman long lap penalty ketika sudah keluar dari lintasan alias menyentuh garis hijau sebanyak tiga kali. Bagnaia yang melihat Martin keluar lintasan empat kali pun dibuat bingung karena steward tak kunjung menghukum rivalnya tersebut.

"Sejujurnya, saya pikir begitu dan mulai menghitung karena begitu saya melihat dua kali, saya berkata 'Oke, satu lagi penalti', dan saya menghitung dua lagi," kata Bagnaia dilansir dari Crash, Minggu (27/10/2024).

"Tapi mungkin saya salah menghitung, karena saya tidak melihat apa pun. Jadi, mungkin saya salah. Namun, kecepatan hari ini begitu intens sehingga sulit untuk tetap berada di garis tikungan,” tambahnya.

Alasan itulah yang membuat Bagnaia jengkel usai sprint race di Sirkuit Internasional Chang, Buriram itu berakhir. Sebab andai saja Martin terkena hukuman, maka Bagnaia bisa finis kedua, tepat di belakang Enea Bastianini (Ducati Lenovo) yang keluar sebagai pemenang.