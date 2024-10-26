Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Thailand 2024: Marc Marquez Paling Kencang, Francesco Bagnaia Ketiga!

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Thailand 2024 sudah diketahui. Bintang MotoGP, Marc Marquez, tampil gacor hingga jadi yang tercepat pada sesi ini.

Sesi latihan bebas 2 MotoGP Thailand 2024 digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Sabtu (26/10/2024) pagi WIB. Marc Marquez menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 29,888 detik.

Marquez mengasapi sejumlah rival kuatnya. Ada Francesco Bagnaia di urutan ketiga dan Jorge Martin pada posisi keempat. Posisi kedua sendiri diisi Franco Morbidelli yang selisih 0,171 detik dari Marquez.

Jalannya Latihan Bebas 2

Para pembalap langsung tancap gas mengaspal di menit-menit awal. Jorge Martin pun sempat memuncaki waktu tercepat sebelum digeser oleh Francesco Bagnaia dengan caatatan waktu 1 menit 30,317 detik.

Marc Marquez membuntuti Pecco -sapaan Bagnaia- dengan selisih 0,066 detik saja. Sedangkan Martin turun ke urutan keempat, di belakang Augusto Fernandez.

Setelah hampir 15 menit sesi berjalan, The Baby Alien -julukan Marquez- mampu mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 29,888 detik. Dia lebih cepat 0,234 detik dari Pecco.

Di sisi lain, Martin naik ke urutan ketiga dengan selisih 0,293 detik dari Marquez. Cuaca yang cukup cerah menghiasi langit Sirkuit Internasional Chang di sesi pagi ini.