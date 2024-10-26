Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Intip Keseruan Fans MotoGP Indonesia Jalan-Jalan dan Kuliner Murah di Bangkok Sebelum Nonton GP Thailand 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |00:11 WIB
Intip Keseruan Fans MotoGP Indonesia Jalan-Jalan dan Kuliner Murah di Bangkok Sebelum Nonton GP Thailand 2024
Fans MotoGP Indonesia nikmati tur Bangkok sebelum nonton MotoGP Thailand 2024. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
BANGKOK - Sejumlah fans MotoGP Indonesia tampak menikmati jalan-jalan dan kuliner murah yang berada di Bangkok, Thailand jelang MotoGP Thailand 2024. Para peserta tur itu pun terkesan dengan rangkaian acara jelang MotoGP Thailand 2024 iut karena mampu mengkombinasikan ajang balapan dan pariwisata.

Balapan utama sendiri akan berlangsung di Sirkuit International Chang, Buriram, Thailand pada Minggu 27 Oktober 2024. Namun, para penggemar MotoGP sudah tiba sejak Jumat (25/10/2024), termasuk MNC Portal Indonesia yang mendapat kesempatan ikut menyaksikan MotoGP Thailand 2024 bersama TX Travel dan Tourism Authority Thailand Jakarta.

Para penggemar MotoGP Indonesia memanfaatkan waktu di Bangkok melanjutkan perjalanan ke Buriram tempat digelarnya GP Thailand 2024. Kali ini mereka mengunjungi pasar malam milik Bangkok yakni Asiatique.

Sebelum menuju Buriram yang berjarak 379 km dari Bangkok, para penggemar MotoGP Indonesia menghabiskan waktu tersisa di ibukota Thailand itu pada Jumat (25/10/2024) malam WIB. Fans MotoGP asal Indonesia ini mengunjungi Asiatique yang memiliki konsep seperti pasar malam.

Fans MotoGP Indonesia nikmati tur di Bangkok sebelum nonton MotoGP Thailand 2024 (Bagas Abdiel/MPI)

Salah satu khas ikonik dari Asiatique adalah wahana kincir angin atau akrab disebut bianglala raksasa yang berdiri dengan megah. Layaknya pasar malam di Indonesia, selain bianglala ada wahana menarik lainnya seperti rumah hantu dan komidi putar.

Selain wahana, ada tempat-tempat makan yang bisa dikunjungi, salah satunya restoran mewah berbentuk kapal. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati cruise yang menyusuri sungai Chao Phraya di pinggir kawasan Asiatique.

Para fans MotoGP Indonesia juga tak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbelanja di Asiatique. Sebab, ada banyak toko-toko fashion dan pernak-pernik yang memanjakan mata dan ramah di kantong.

