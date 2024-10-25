Jelang GP Thailand 2024, Fans MotoGP Indonesia Nikmati Liburan di Bangkok

BANGKOK - Sejumlah fans MotoGP Indonesia menikmati liburan sejenak di Bangkok, Thailand jelang menyaksikan balapan MotoGP Thailand 2024 yang digelar pada 25-27 Oktober 2024. Memanfaatkan waktu sebelum race utama yang digelar Minggu nanti, para penggemar MotoGP asal Tanah Air pun jalan-jalan di Bangkok.

Pada kesempatan kali ini, MNC Portal Indonesia akan turut menyaksikan MotoGP Thailand 2024 di Sirkuit International Chang, Buriram, bersama TX Travel dan Tourism Authority Thailand Jakarta. Begitu juga bersama para penggemar MotoGP Indonesia yang datang dari berbagai daerah.

Namun sebelum menyambangi Buriram, Thailand, para penggemar MotoGP asal Indonesia menikmati suasana Bangkok terlebih dulu pada hari ini (25/10/2024). Mereka ingin memanfaatkan waktu di Bangkok sebelum melanjutkan perjalanan ke Buriram dengan durasi enam jam lebih.

Salah satu fans MotoGP Indonesia asal Aceh, Nasrullah, pun mengutarakan alasannya memilih menyaksikan MotoGP Thailand 2024 di Buriram dan menjalani tur di Bangkok. Ia mengatakan alasan utamanya adalah ingin menikmati MotoGP Thailand sambil jalan-jalan.

"Terus terang sambil jalan-jalan juga. Ya ingin menikmati suasana yang beda aja. Kan kalau Malaysia sudah sering," ujar Nasrullah kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Meski datang dari ujung barat Indonesia, tetapi bagi Nasrullah perjalanan ke Thailand tidak terlalu melelahkan. Posisi Aceh, khususnya pulau Sumatera yang cukup dekat dengan Thailand membuat datang ke Negeri Gajah Putih masih terjangkau.