Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Chen Yufei, Pebulutangkis China yang Ngamuk dan Ancam Paparazzi karena Privasinya Diganggu

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |18:38 WIB
Kisah Chen Yufei, Pebulutangkis China yang Ngamuk dan Ancam Paparazzi karena Privasinya Diganggu
Chen Yufei kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Chen Yufei menarik diulas. Pebulutangkis China ini pasalnya ngamuk dan ancam paparazzi karena privasinya diganggu.

Ya, pebulutangkis tunggal putri andalan China, Chen Yufei, mendadak ngamuk di media sosial Weibo miliknya. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu bahkan sampai mengancam para paparazzi yang mengganggu privasinya.

Chen Yufei

Dalam unggahan yang diunggah pada Senin 7 Oktober 2024 itu, Chen Yufei mengaku terganggu dengan aksi para paparazzi yang suka memotretnya secara diam-diam. Sebab, hal itu seperti mengganggu kehidupan pribadinya di luar dunia bulutangkis.

Terlebih, Chen Yufei saat ini tengah rehat dari dunia bulutangkis. Sejak gagal untuk mempertahankan medali emas di Olimpiade Paris 2024, pebulutangkis tunggal putri berusia 26 tahun itu memilih menepi dan absen dari berbagai turnamen bulutangkis.

Chen Yufei berniat untuk menikmati liburan dengan melakukan berbagai aktivitas demi bisa mengembalikan gairahnya sebelum kembali bertanding di atas lapangan. Oleh karena itu, selama masa rehat dan libur ini, dirinya tak ingin diusik apalagi diambil fotonya secara diam-diam.

"Saya sangat bersyukur bisa dikenali oleh semua orang ke mana pun saya pergi, dan saya juga berharap untuk menyapa dan bercengkrama seperti teman,” tulis Chen Yufei di akun Weibonya.

"Saya tidak suka perilaku syuting diam-diam (paparazzi) yang membuat saya merasa bahwa saya tidak memiliki privasi di mana pun. Saya hanyalah pemain biasa yang bermain bola basket. Saya belum kembali ke lapangan kompetisi," sambungnya.

"Mohon hargai kehidupan pribadi saya. Selain itu, saya tidak punya rencana untuk bermain bulu tangkis dalam waktu dekat," tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177609/pebulu_tangkis_indonesia-CFUt_large.jpg
Reaksi PBSI Usai 4 Pebulu Tangkis Sekaligus Resmi Keluar dari Pelatnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177593/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-5x1o_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Resmi Keluar Pelatnas PBSI, Ada Yeremia Rambitan hingga Pitha Mentari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177490/pasangan_baru_akan_mewarnai_turnamen_indonesia_international_challenge_i_2025-9T7R_large.jpg
Indonesia International Challenge I 2025, Tuan Rumah Turunkan Banyak Pasangan Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement