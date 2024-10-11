Kisah Chen Yufei, Pebulutangkis China yang Ngamuk dan Ancam Paparazzi karena Privasinya Diganggu

KISAH Chen Yufei menarik diulas. Pebulutangkis China ini pasalnya ngamuk dan ancam paparazzi karena privasinya diganggu.

Ya, pebulutangkis tunggal putri andalan China, Chen Yufei, mendadak ngamuk di media sosial Weibo miliknya. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu bahkan sampai mengancam para paparazzi yang mengganggu privasinya.

Dalam unggahan yang diunggah pada Senin 7 Oktober 2024 itu, Chen Yufei mengaku terganggu dengan aksi para paparazzi yang suka memotretnya secara diam-diam. Sebab, hal itu seperti mengganggu kehidupan pribadinya di luar dunia bulutangkis.

Terlebih, Chen Yufei saat ini tengah rehat dari dunia bulutangkis. Sejak gagal untuk mempertahankan medali emas di Olimpiade Paris 2024, pebulutangkis tunggal putri berusia 26 tahun itu memilih menepi dan absen dari berbagai turnamen bulutangkis.

Chen Yufei berniat untuk menikmati liburan dengan melakukan berbagai aktivitas demi bisa mengembalikan gairahnya sebelum kembali bertanding di atas lapangan. Oleh karena itu, selama masa rehat dan libur ini, dirinya tak ingin diusik apalagi diambil fotonya secara diam-diam.

"Saya sangat bersyukur bisa dikenali oleh semua orang ke mana pun saya pergi, dan saya juga berharap untuk menyapa dan bercengkrama seperti teman,” tulis Chen Yufei di akun Weibonya.

"Saya tidak suka perilaku syuting diam-diam (paparazzi) yang membuat saya merasa bahwa saya tidak memiliki privasi di mana pun. Saya hanyalah pemain biasa yang bermain bola basket. Saya belum kembali ke lapangan kompetisi," sambungnya.

"Mohon hargai kehidupan pribadi saya. Selain itu, saya tidak punya rencana untuk bermain bulu tangkis dalam waktu dekat," tegasnya.