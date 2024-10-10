Respons Greysia Polii soal Siti Fadia Dipisah dengan Apriyani Rahayu Usai Olimpiade Paris 2024

RESPONS Greysia Polii soal Siti Fadia Silva Ramadhanti yang dipisah dengan Apriyani Rahayu akan diulas dalam artikel ini. Perpisahan itu terjadi usai ganda putri Indonesia itu turun di Olimpiade Paris 2024.

Dalam waktu dekat, Siti Fadia akan menjalani debut dengan pasangan baru yakni Lanny Tria Mayasari. Duet Fadia/Lanny bakal turun di Indonesia International Challenge Surabaya, Indonesia Masters II, dan Kumamoto Masters 2024.

Menanggapi hal ini, Greysia Polii pun menyikapi perombakan pasangan itu dengan santai. Menurutnya, perubahan pasangan dalam sektor ganda merupakan hal wajar.

Sehingga dengan adanya perubahan pasangan dari Fadia, hal ini bukanlah masalah. Terlebih, saat ini Apriyani tengah rehat sejenak karena menjalani pemulihan cedera.

"Hal yang biasa ganti-ganti partner. Tak ada masalah dengan itu," ucap Greysia saat ditemui di acara peluncuran alat olahraga Onpoint di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).