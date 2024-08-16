Segini Pendapatan Bocah Ajaib Korsel An Se Young yang 10 Kali Lipat Lebih Kecil Dibandingkan Pebulutangkis India PV Sindhu

SEGINI pendapatan bocah ajaib Korea Selatan, An Se-young di tahun 2023. Ternyata 10 kali lebih kecil jika dibandingkan dengan pebulutangkis India, Pusarla Venkata (PV) Sindhu.

Nama pebulutangkis tunggal putri andalan Korea Selatan, An Se-young tengah menjadi sorotan seluruh pecinta bulutangkis dunia. Alasannya adalah karena ratu bulutangkis dunia itu belum lama ini membeberkan buruknya manajemen atlet di tim nasional Korea Selatan.

Diantara yang disampaikan, tunggal putri berusia 22 tahun itu menyebut jika asosiasi bulutangkis Korea Selatan (BKA) tidak serius dalam penanganan cedera lututnya. Selain itu, BKA juga dianggap lebih menganak emaskan pebulutangkis ganda.

Hal ini menjadi sangat mengejutkan mengingat Se-young mengungkap kekecewaannya tersebut tepat setelah dirinya meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Dirinya bahkan sempat mengancam akan mundur dari tim nasional jika tak ada perbaikan signifikan dari pihak BKA.

Di tengah hingar bingar kekecewaan tersebut, terkuak hal lain yang tak kalah mengejutkan. Dalam pemberitaan salah satu media Korea Selatan, Newsis, An Se-young rupanya memiliki pendapatan yang sangat kecil pada 2023 lalu.

Padahal, di tahun tersebut Se-young mengukir prestasi luar biasa dengan memenangkan delapan turnamen BWF World tour. Akan tetapi, pendapatannya ternyata 10 kali lebih kecil dibanding pendapatan tunggal putri India yang tengah flop, PV Sindhu.

Menurut laporan Newsis, An Se-young total mendapatkan hadia uang tunai senilai US$628.020 (885 juta won) atau yang setara dengan RP10 miliar. Angka ini terbilang besar untuk hadiah uang tunai yang didapatnya selama setahun.