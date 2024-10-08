Sepakat dengan Marc Marquez, Marco Bezzecchi Sebut Balapan MotoGP Jepang 2024 Membosankan

MOTEGI – Marco Bezzecchi mengamini apa yang dikatakan Marc Marquez tentang MotoGP Jepang 2024. Menurutnya, seri ke-16 MotoGP 2024 itu berlangsung membosankan.

Bezzecchi memulai balapan dari posisi delapan pada balapan utama MotoGP Jepang 2024 yang berlangsung di Sirkuit Twin Ring Motegi, Motegi, Minggu 6 Oktober siang WIB. Murid Valentino Rossi itu hanya mampu naik satu tingkat sehingga finis di posisi tujuh.

Karena itu, Bezzecchi menyebut balapan tersebut sangat membosankan. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengatakan sulit untuk mengejar Franco Morbidelli dan Brad Binder yang berada tepat di belakangnya.

"Selain delapan putaran pertama, balapannya membosankan bahkan bagi saya,” kata Bezzecchi, dlansir dari Motosan, Selasa (8/10/2024).

“Saya berada di posisi ketujuh sepanjang waktu dan hanya berhasil mendekati Morbidelli sedikit,” imbuh pria asal Italia itu.

“Kemudian dia melewati Binder dan saya sedikit lebih dekat karena mereka saling mengganggu saat bertarung,” Bezzecchi.