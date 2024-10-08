MotoGP Australia 2024: Francesco Bagnaia Waspadai Cuaca Buruk dan Jorge Martin

MOTEGI - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mengkhawatirkan dua hal jelang MotoGP Australia 2024. Hal pertama terkait cuaca yang tak menentu yang kerap hadir di Sirkuit Phillip Island dan yang kedua terkait Jorge Martin (Pramac Ducati) yang bisa sangat merepotkan, terutama ketika balapan basah.

Bagnaia sendiri sejatinya menyambut antusias balapan di MotoGP Australia 2024. Apalagi pria yang akrab disapa Pecco itu saat ini sedang dalam performa yang positif.

Terbaru, Murid Valentino Rossi itu berhasil meraih hasil sangat manis di seri balapan MotoGP Jepang 2024 yang berlangsung di Sirkuit Twin Ring Motegi. Bagnaia berhasil keluar sebagai pemenang di sesi sprint race pada Sabtu 5 Oktober 2024 lalu.

Kemudian, pembalap asal Italia itu kembali keluar sebagai pemenang dalam balapan utama yang berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 kemarin. Tentu ini menjadi modal yang bagus bagi Bagnaia menatap seri MotoGP Australia yang akan digelar di Sirkuit Phillip Island pada 18-20 Oktober 2024. Dia pun tidak menampik hal tersebut.

“Saya senang tiba di sana pada saat seperti ini,” kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Selasa (8/10/2024).

Bagnaia mengakui dirinya cukup kompetitif tiap kali mengaspal di Sirkuit Phillip Island. Akan tetapi, dia juga mengatakan kalau cuaca disana sulit ditebak. Pecco pun mewaspadai Martin karena rivalnya itu juga sangat kuat disana.