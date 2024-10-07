Advertisement
MOTOGP

Gagal Menangi MotoGP Jepang 2024, Jorge Martin: Terpenting Finis Podium

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |20:46 WIB
Gagal Menangi MotoGP Jepang 2024, Jorge Martin: Terpenting Finis Podium
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Instagram/pramacracing)
TOCHIGI – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin, mulai dikejar Francesco Bagnaia di klasemen pembalap lantaran dirinya gagal memenangi MotoGP Jepang 2024. Meski begitu, Martin tetap puas dengan hasil posisi kedua di seri Jepang tersebut, sebab setidaknya ia mampu finis di podium.

Ya, Martin menyelesaikan balapan MotoGP Jepang 2024 di posisi kedua, tepat di belakang Bagnaia. Gara-gara hasil itu, Bagnaia mampu memangkas jarak dengan Martin yang kini bertengger di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2024.

Martin mengaku hanya bisa tersenyum pasrah melihat Pecco -sapaan Bagnaia- tampil gemilang di MotoGP Jepang 2024 pada akhir pekan lalu. Rider Ducati Lenovo itu berhasil menyapu bersih sprint dan balapan utama di Sirkuit Motegi itu dengan kemenangan.

Sementara Martinator -julukan Martin- hanya finis keempat dalam sprint dan kemudian berakhir di posisi kedua dalam balapan panjang MotoGP Jepang 2024. Alhasil, Pecco memperkecil ketertinggalannya dari 21 poin menjadi 10 poin saja dari rider asal Spanyol itu yang duduk di puncak klasemen sementara musim ini.

Jorge Martin

Kendati demikian, Martin tetap senang dengan hasil yang didapatkannya di Jepang walau sang rival semakin mendekat. Sebab, dia memulai balapan dari posisi ke-11 sehingga finis di podium dalam balapan panjang sudah memenuhi targetnya.

“Dengan posisi start ke-11, sayangnya situasinya tidak ideal. Saya masih menetapkan tujuan untuk naik podium. Saya mencapai target dan saya harus senang dengan posisi kedua,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Senin (7/10/2024).

1 2
