SPORT LAIN

Ini Hasil Lengkap Kompetisi Renang Limbang Tacik Ta'a di Labuan Bajo

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |17:56 WIB
Ini Hasil Lengkap Kompetisi Renang Limbang Tacik Ta'a di Labuan Bajo
Limbang Tacik 2024 sukses digelar di Labuan Bajo. (Foto: Istimewa)
A
A
A

HASIL lengkap kompetisi renang Limbang Tacik Ta’a di Labuan Bajo, Nusantara Tenggara Timur (NTT) akan diulas Okezone. Kompetisi renang ini diselenggarakan di area pantai Ta’aktana, a Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo pada Sabtu 5 Oktober 2024.

Inisiator event Limbang Tacik Ta’a, Renaldus Iwan Sumarta, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan kompetisi renang perairan terbuka edisi perdana ini.

Turnamen renang level internasional sukses digelar di Labuan Bajo. (Foto: Istimewa)

(Turnamen renang level internasional sukses digelar di Labuan Bajo. (Foto: Istimewa)

“Untungnya hari ini cuaca dan kondisi ombak di laut cukup bersahabat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selamat untuk para juara dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh peserta yang turut berpartisipasi dalam event perdana kami,” kata Iwan

Melihat besarnya animo peserta yang besar, Race Director Limbang Tacik Ta’a, Xtoredy menyampaikan rencananya untuk menjadikan Limbang Tacik Ta’a sebagai event tahunan. Harapannya event ini juga dapat terus mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi premium di Indonesia yang menawarkan pengalaman sports tourism atau wisata olahraga yang tidak terlupakan baik bagi peserta maupun pengunjung.

“Selain menarik lebih banyak lagi peserta lomba, saya berharap kegiatan ini juga bisa memikat para wisatawan dan pencinta olahraga renang dari seluruh dunia untuk berkunjung, menikmati event, keindahan alam dan laut di Taman Nasional Komodo, serta kekayaan budaya di Labuan Bajo dan sepanjang pulau Flores,” tegas Xtoredy.

Adapun Limbang Tacik Ta’a 2024 turut dihadiri oleh peserta dari dalam dan luar negri, termasuk beberapa atlet pemegang rekor nasional. Event yang disupervisi oleh Omar Suryaatmadja sebagai Swim Course Manager ini juga melahirkan juara-juara baru, baik di kategori master untuk jarak 2000 dan 5000 meter, yang diikuti oleh perenang non-atlet berusia 20 hingga 59 tahun, maupun kategori atlet untuk jarak 5000 meter.

