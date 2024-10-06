Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Red Sparks vs Hillstate di Final KOVO Cup 2024: Potensi Megawati Hangestri Sabet Trofi Pertama di Korea Selatan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |08:12 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Red Sparks vs Hillstate di Final KOVO Cup 2024: Potensi Megawati Hangestri Sabet Trofi Pertama di Korea Selatan!
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Red Sparks vs Hillstate di final KOVO Cup 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Akankah pevoli Indonesia, Megawati Hangestri, menyabet trofi pertamanya di Korea Selatan dengan mejuarai ajang ini?

Ya, Red Sparks yang turut diperkuat Megawati Hangestri sukses melangkahkan kaki ke babak final. Kepastian itu didapat usai Red Sparks berhasil mengalahkan GS Caltex di semifinal.

Red Sparks

Berlaga pada Sabtu 5 Oktober 2024 sore WIB, Megawati cs menang dengan skor 3-2. Rincian skornya adalah 23-25, 25-20, 23-25, 25-17, dan 15-10.

Di partai final, Red Sparks akan menghadapi Hillstate. Mereka menembus final usai sukses mengalahkan IBK Altos.

Duel Red Sparks vs Hillstate pun akan sangat menarik disaksikan. Sebab, ini akan jadi ulangan final KOVO Cup 2019.

Kala itu, Red Sparks sayangnya harus menelan kekalahan dari Hillstate. Meski begitu, kini Red Sparks punya kans untuk membalaskan kekalahan itu karena skuad mereka yang kian tangguh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166401/timnas_voli_putra_indonesia_u_21-u2EX_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia U-21 Tantang Thailand di Perebutan Peringkat 19 di Kejuaraan Dunia Voli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166398/megawati_hangestri-mhGe_large.jpg
Hasil Manisa BBSK vs Altinordu: Menang Telak, Megawati Hangestri Debut Manis!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement