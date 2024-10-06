Jadwal dan Link Live Streaming Red Sparks vs Hillstate di Final KOVO Cup 2024: Potensi Megawati Hangestri Sabet Trofi Pertama di Korea Selatan!

JADWAL dan link live streaming Red Sparks vs Hillstate di final KOVO Cup 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Akankah pevoli Indonesia, Megawati Hangestri, menyabet trofi pertamanya di Korea Selatan dengan mejuarai ajang ini?

Ya, Red Sparks yang turut diperkuat Megawati Hangestri sukses melangkahkan kaki ke babak final. Kepastian itu didapat usai Red Sparks berhasil mengalahkan GS Caltex di semifinal.

Berlaga pada Sabtu 5 Oktober 2024 sore WIB, Megawati cs menang dengan skor 3-2. Rincian skornya adalah 23-25, 25-20, 23-25, 25-17, dan 15-10.

Di partai final, Red Sparks akan menghadapi Hillstate. Mereka menembus final usai sukses mengalahkan IBK Altos.

Duel Red Sparks vs Hillstate pun akan sangat menarik disaksikan. Sebab, ini akan jadi ulangan final KOVO Cup 2019.

Kala itu, Red Sparks sayangnya harus menelan kekalahan dari Hillstate. Meski begitu, kini Red Sparks punya kans untuk membalaskan kekalahan itu karena skuad mereka yang kian tangguh.