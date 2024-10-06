Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terpukau dengan Duet Baru Leo/Bagas dan Fikri/Daniel, Rian Ardianto Tertarik Dipisah dengan Fajar Alfian?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |18:56 WIB
Terpukau dengan Duet Baru Leo/Bagas dan Fikri/Daniel, Rian Ardianto Tertarik Dipisah dengan Fajar Alfian?
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
JAKARTA - PBSI saat ini tengah mencoba taktik baru dengan membongkar pasang sejumlah pasangan di sektor ganda putra. Melihat taktik tersebut berjalan baik di pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, lantas membuat Muhammad Rian Ardianto tertarik dipisah dengan pasangannya, Fajar Alfian?

Perlu diketahui, Rian tidak menutup kemungkinan kalau nantinya dirinya akan dipisah dengan Fajar. Hanya saja, semua itu masih dalam masa pertimbangan tim pelatih mengingat partner yang tersedia saat ini juga tidak terlalu banyak.

Satu hal yang pasti, Rian terkesima dengan permainan yang ditampilkan pasangan baru Leo/Bagas dan Fikri/Daniel. Ia merasa cara tersebut baik untuk merefresh permainan dan agar tidak stuck.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

“Kalau menurut saya cukup bagus ya, apalagi kemarin beberapa kali masuk final, trus ada yg juara. Itu adalah hal yang positif menurut saya,” terang Rian di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

“Mungkin kalau dipartnerin terus (dengan duet lama) enggak tahu juga kan hasilnya, takutnya sama aja stuck di situ aja,” tambahnya.

