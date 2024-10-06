Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Finis Keempat di Sprint Race, Jorge Martin Pede Menangi MotoGP Jepang 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |01:22 WIB
Finis Keempat di Sprint Race, Jorge Martin <i>Pede</i> Menangi MotoGP Jepang 2024
Jorge Martin percaya diri bisa memenangi balapan MotoGP Jepang 2024 (Foto: Instagram/@pramacracing)
A
A
A

MOTEGI – Jorge Martin cukup percaya diri menatap balapan utama MotoGP Jepang 2024. Finis posisi empat pada Sprint Race yang digelar Sabtu 5 Oktober 2024 siang WIB, semakin menambah kepercayaannya.

Martinator menjalani Sabtu yang pahit di MotoGP Jepang 2024. Pembalap tim Pramac Ducati itu mengalami kecelakaan dalam kualifikasi sehingga hanya bisa mengamankan start dari urutan 11 di Sirkuit Twin Ring Motegi, Motegi, Jepang.

Jorge Martin melaju pada MotoGP Jepang 2024 (Foto: Instagram/@pramacracing)

Meski begitu, Martin bisa memulai sprint dengan apik dengan naik ke urutan kelima setelah balapan dimulai. Namun, ia tak mampu berbuat banyak karena kalah cepat dari Marc Marquez yang ada di depannya.

Beruntung, saat sprint tersisa empat lap lagi, Pedro Acosta terjatuh saat memimpin balapan sehingga Martin bisa finis di posisi keempat. Meski begitu, keunggulannya di puncak klasemen terpangkas enam poin menjadi 15 angka saja.

Hal itu terjadi karena rivalnya, Francesco Bagnaia, berhasil mengamankan kemenangan balapan pendek MotoGP Jepang 2024. Martin baru mengoleksi 372 poin saja berkat finis keempat.

Pria asal Spanyol itu sedikit menyesal karena menurutnya bisa saja meraih hasil yang lebih baik jika mampu membalap dengan lebih kuat. Bahkan, ia sempat merasa bisa memenangkan sprint meski akhirnya sadar Marquez jauh lebih cepat darinya.

“Saya merasa jika saya menampilkan performa yang lebih baik, saya akan berada dalam situasi yang berbeda,” kata Martin dilansir dari Motosan, Minggu (6/10/2024).

“Saya melihat Marquez sangat kuat. Saya pikir saya akan menang, ada saat ketika saya mendekatinya, dan sejak saat itu saya melihat bahwa dia sedang mengincar kemenangan, tapi dia kalah sedikit dengan Enea (Bastianini),” imbuh pria berusia 26 tahun itu.

Halaman:
1 2
