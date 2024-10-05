Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Jepang 2024: Marc Marquez Kian Tertinggal, Francesco Bagnaia Mulai Kejar Jorge Martin

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |14:30 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Jepang 2024: Marc Marquez Kian Tertinggal, Francesco Bagnaia Mulai Kejar Jorge Martin
Francesco Bagnaia (tengah) semakin mengejar Jorge Martin di klasemen MotoGP 2024 usai Sprint Race GP Jepang (Foto: X/@MotoGP)
MOTEGIKlasemen sementara MotoGP 2024 kelar Sprint Race MotoGP Jepang 2024 sudah diketahui. Francesco Bagnaia mulai mengejar Jorge Martin, sedangkan Marc Marquez semakin tertinggal.

Hal itu terjadi setelah Bagnaia keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Jepang 2024 di Sirkuit Twin Ring Motegi, Motegi, Sabtu (5/10/2024) siang WIB. Ia membawa 12 poin dari sesi tersebut.

MotoGP Jepang 2024

Kini, koleksi poin Bagnaia menjadi 357. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses memangkas jarak dengan sang pemuncak klasemen!

Martin sendiri mengalami kesialan. Pembalap tim Pramac Ducati itu harus puas memulai Sprint Race dan balapan utama dari posisi 11 gara-gara hasil jeblok saat kualifikasi.

Beruntung, Martin bisa melesat dan finis keempat pada Sprint Race MotoGP Jepang 2024. Ia hanya menambah enam poin sehingga kini mengumpulkan 372 angka.

Keunggulan Martin pun terpangkas menjadi hanya 15 poin saja. Jumlah tersebut bisa semakin menipis lantaran balapan utama baru digelar Minggu 6 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB.

