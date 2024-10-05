Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Tim Bulutangkis Indonesia vs China di Final Piala Suhandinata 2024: Momentum Indonesia Balas Dendam ke China?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |08:39 WIB
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Suhandinata 2024. (Foto: PBSI)
JADWAL tim bulutangkis Indonesia vs China di final Piala Suhandinata 2024 akan diulas dalam artikel ini. Akankah laga ini jadi momentum tim bulutangkis Indonesia balas dendam ke China?

Ya, tim bulutangkis Indonesia berhasil menyegel tiket ke final Piala Suhandinata 2024 usai menang susah payah atas Jepang di semifinal. Berlaga di Nanchang International Sports pada Jumat 4 Oktober 2024 sore WIB, Indonesia menang dengan skor tipis 110-105.

Piala Suhandinata 2024

Kapten tim bulutangkis Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, pun mengakui bahwa Jepang bukan lawan yang mudah. Tak ayal, dia begitu senang tim bulutangkis Indonesia bisa melesat ke babak final.

"Bukan lawan yang mudah memang. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan saya di tim,” ungkap Mutiara, dalam rilis PBSI, Sabtu (5/10/2024).

“Sebagai kapten saya terharu karena melihat perjuangan mereka semua di lapangan. Bangga menjadi bagian dari tim yang benar-benar mau berjuang bersama," lanjutnya.

Di final, tim bulutangkis Indonesia akan menghadapi tuan rumah, China. China sendiri lolos ke final usai mengalahkan Malaysia di semifinal dengan skor 110-76.

