HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Jepang 2024: Marc Marquez Terlempar dari 5 Besar, Francesco Bagnaia Paling Kencang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |08:56 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Jepang 2024: Marc Marquez Terlempar dari 5 Besar, Francesco Bagnaia Paling Kencang!
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Jepang 2024 akan diulas dalam artikel ini. Bintang MotoGP, Marc Marquez, terlempar dari lima besar.

Ya, sesi free practice 2 (FP2) atau latihan bebas 2 MotoGP Jepang 2024 telah selesai digelar di Sirkuit Twin Ring Motegi pada Sabtu (5/10/2024) pagi WIB. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, pun jadi yang paling kencang melintasi Sirkuit Motegi pagi ini dengan catatan waktu 1 menit 44,569 detik.

Francesco Bagnaia

Sementara itu, Marquez gagal tembus lima besar. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu hanya bisa menempati urutan kedelapan.

Jalannya Sesi Latihan

Para pembalap mulai memasuki lintasan untuk mencatat waktu terbaiknya. Jorge Martin sempat mencatat waktu tercepatnya. Tapi situasi itu tidak berlangsung lama karena catatan waktunya berhasil dilengserkan oleh rider Red Bull KTM, Jack Miller.

Miller memimpin sesi FP2 dengan catatan waktu 1 menit 45,786 detik. Setelah beberapa lap, Francesco Bagnaia mampu memimpin dengan catatan waktu 1 menit 45,512 detik. Dia dibuntuti oleh Miller, Joan Mir, Augusto Fernandez, dan Takaaki Nakagami.

Miller yang masih berada di lintasan kembali mengambil alih posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 45,414 detik. Tapi lagi-lagi eks tandem Bagnaia itu tidak bertahan lama. Kali ini posisinya dikudeta oleh Marc Marquez yang mencatat waktu 1 menit 45,230 detik.

Kemudian, Martinator -julukan Jorge Martin- kembali mengambil alih posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 45,158 detik. Rider Pramac Racing itu dibuntuti oleh Marquez, Acosta, Miller, dan Mir.

Bagnaia yang sedang berada di posisi enam kembali memasuki lintasan untuk mencetak waktu tercepatnya. Rider yang akrab disapa Pecco itu akhirnya mampu memimpin sesi FP2 dengan mengemas waktu 1 menit 44,887 detik.

