Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dilupakan dari Sejarah Bulutangkis China hingga Dipaksa Pindah Negara

Ye Zhaoying pernah menjadi salah satu andalan China di sektor tunggal putri (Foto: Istimewa)

CHINA pernah memiliki pebulutangkis putri berbakat bernama Ye Zhaoying. Dia bahkan menjadi salah satu rival berat untuk pemain sekelag Susy Susanti yang merajai tunggal putri pada zamannya.

Namun, nama Ye Zhaoying seakan terlupakan. Pemain kelahiran 7 Mei 1974 itu bahkan dihapus dari sejarah bulutangkis China.

Hal itu bermula dari penampilannya di Olimpiade Sydney 2000. Pencapaiannya menyabet medali perunggu di ajang itu ternyata berbuntut panjang.

Semua bermula dari Ye Zhaoying yang sempat diancam dan diminta sengaja kalah saat melawan kompatriotnya, Gong Zhichao, di semifinal Olimpiade Sydney 2000.

Perintah diberikan langsung oleh pelatih kepala tim bulu tangkis China pada masa itu, yakni Li Yongbo. Selain itu, Tang Xueha sebagai pelatih kepala tunggal putri juga memerintahkan hal yang sama kepada Ye Zhaoying.

Ye Zhaoying diminta mengalah agar Gong Zhichao bisa lolos ke babak final, lalu mengalahkan Camilla Martin. Namun, ia sempat mencoba melawan kecurangan rezim tersebut.