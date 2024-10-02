Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mike Tyson Bongkar Alasan Berani Tantang Jake Paul di Laga Eksibisi Tinju

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |19:49 WIB
Mike Tyson Bongkar Alasan Berani Tantang Jake Paul di Laga Eksibisi Tinju
Mike Tyson kala berlaga. (Foto: Instagram/@miketyson)
MIKE Tyson bongkar alasan berani tantang Jake Paul di laga eksibisi tinju. Tyson ternyata ingin membuktikan bahwa usia hanyalah angka.

Ya, legenda tinju Amerika Serikat, Mike Tyson, akan kembali naik ring tinju. Dia akan melawan Youtuber yang merambah ke dunia tinju, yakni Jake Paul. Duel seru itu akan digelar di Texas, Amerika Serikat, pada 15 November 2024.

Mike Tyson

Duel Mike Tyson vs Jake Paul tentunya akan sangat dinantikan. Sebab, Mike Tyson sudah lama sekali tak naik ring tinju. Pertarungan profesional terakhir Mike Tyson terjadi pada 2005.

Pertarungan ini pun dipastikan berjalan menarik karena perbedaan usia jauh antara kedua petinju. Mike Tyson diketahui sudah berusia 58 tahun saat ini, sementara Jake Paul berumur 27 tahun.

Dengan kondisi ini, banyak yang memandang remeh Mike Tyson. Dengan usia yang sudah tak muda lagi, petinju berjuluk Si Leher Beton itu dinilai bakal menelan kekalahan.

Mike Tyson pun dinilai seharusnya tak melakoni duel ini karena berpotensi menghadirkan risiko terhadap dirinya yang sudah berumur senja. Tetapi, Mike Tyson tetap siap melakoni duel ini.

Halaman:
1 2
