SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri Sempat Diragukan Tampil saat Hadapi IBK Altos, Ini Kata Pelatih Red Sparks

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |06:29 WIB
Megawati Hangestri Sempat Diragukan Tampil saat Hadapi IBK Altos, Ini Kata Pelatih Red Sparks
Megawati Hangestri bantu Red Sparks kalahkan IBK Altos di Kovo Cup 2024 (Foto: Instagram/Red Sparks)
A
A
A

PELATIH Red Sparks, Ko Hee Jin, berkomentar soal Megawati Hangestri yang sempat diragukan tampil optimal jelang lawan IBK Altos pada laga pertama Grup B Kovo Cup 2024. Namun Ko Hee Jin tetap menurunkan Megawati karena yakin akan kualitasnya.

Red Sparks mengawali perjalanannya di Kovo Cup 2024 dengan manis. Megawati cs bungkam IBK Altos dengan skor 3-2 (25-20, 18-25, 25-23, 23-25, dan 15-11) di Tongyeong Gymnasium, Senin (29/9/2024).

Namun sebelum duel itu, Ko Hee Jin mendapat pertanyaan soal Megawati. Pevoli Indonesia itu sebelumnya dinilai kurang siap karena waktu persiapannya yang minim. Mengingat, dia sebelumnya juga turun di PON 2024.

Kendati begitu, Ko Hee Jin tetap percaya pada Megawati. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun itu bukan pemain baru di Red Sparks sehingga mudah untuk mengikuti permainan yang diinginkan olehnya. Dan terbukti, Megawati tampil oke saat melawan IBK Altos.

“Saya pikir tidak akan ada masalah besar. Dia (Mega) sudah bermain dengan kami musim lalu dan terus berlatih bersama Yeom Hye-Seon, jadi saya tidak khawatir,” kata Ko Hee Jin, dikutip dari The Spike, Selasa (1/10/2024).

Di sisi lain, Ko Hee Jin meyakini kekuatan timnya akan sangat mengerikan. Selain karena ada sosok Megawati, Red Sparks kedatangan pemain baru seperti Vanja Bukilic hingga Pyo Seung Ju. Hal ini akan membuat serangan Red Sparks semakin ngeri.

Halaman:
1 2
