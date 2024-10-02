Advertisement
5 Istri Legenda Pebulutangkis Indonesia yang Cantiknya Bak Bidadari, Nomor 1 Pendamping Hidup Taufik Hidayat!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |16:40 WIB
Cica Andjani merupakan istri dari salah satu legenda bulutangkis Indonesia. (Foto: Instagram/@cicaandjani)
5 istri legenda pebulutangkis Indonesia yang cantiknya bak bidadari menarik diulas. Salah satunya ada istri dari Taufik Hidayat.

Bukan hanya cantik secara paras, para istri legenda pebulutangkis Indonesia juga cantik dari hati. Berkat hal ini, mereka setia mendampingi suaminya untuk terus berkarier di dunia bulutangkis, baik saat masih menjadi pemain maupun setelah beralih profesi sebagai pelatih atau lainnya.

Karena dukungan para istri ini pula, sederet pebulutangkis legendaris menjadi tetap dapat berkontribusi untuk dunia bulutangkis Tanah Air hingga saat ini. Siapa saja mereka?

Berikut 5 istri legenda pebulutangkis Indonesia yang memiliki kecantikan bak bidadari:

5. Mulianingsih Baiin

Mulianingsih Baiin

Mulianingsih Baiin adalah istri dari pebulutangkis legendaris peraih medali perunggu Olimpiade Athena 2004, Eng Hian. Perempuan yang akrab disapa Lia itu dulunya adalah seorang pramugari.

Mulianingsih Baiin kemudian menjalin hubungan dengan Eng Hian sejak 1995. Lalu, pasangan ini menikah pada 2003.

Sejak menikah dengan Lia, Eng Hian pun menjadi sosok ganda putra yang disegani pada awal 2000-an bersama Flandy Limpele. Namun saat ini, dirinya menikmati hidup tenang bersama istri dan kedua anaknya, Quenncyla Zefanya dan Kingston Dylan.

4. Silvia Anggraeni

Silvia Anggraeni

Silvia Anggraeni adalah istri dari pebulutangkis tunggal putra legendaris Indonesia, Hendrawan. Selain dikenal karena parasnya yang cantik, Silvia juga merupakan pribadi yang tangguh dan setia mendampingi suaminya.

Sejak menikah, Silvia selalu mengikuti ke mana pun Hendrawan berkarier. Bahkan setelah peraih medali perak Olimpiade Sydney 2000 itu pensiun dan menjadi pelatih di Malaysia, Silvia bersama kedua anaknya, yakni Josephine Sevilla dan Alexander Thomas, ikut tinggal di Negeri Jiran.

Halaman:
1 2 3
