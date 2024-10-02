Rian Ardianto Tunda Bulan Madu Usai Pinang Ribka Sugiarto, Langsung Latihan di Pelatnas PBSI!

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra, Muhammad Rian Ardianto, tunda honeymoon atau bulan madu usai pinang Ribka Sugiarto. Dia pun langsung menjalani latihan usai melangsungkan pernikahan bersama Ribka Sugiarto pada Sabtu 28 September 2024.

Ya, pada Rabu (2/10/2024), Rian Ardianto terlihat sudah bergabung dengan skuad ganda putra PBSI dan menjalani latihan di Pelatnas, Cipayung, Jakarta Timur. Ia mempersiapkan diri untuk melakoni turnamen terdekat yakni Arctic Open 2024.

"Kan beres acara hari Minggu, kemarin sudah datang ke sini (Pelatnas). Soalnya Sabtu sudah berangkat juga (ke Finlandia), jadi memang mepet waktunya dan harus persiapan lagi," ungkap Rian saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Rabu (2/10/2024).

Tidak seperti pengantin baru pada umumnya, Rian pun terpaksa menunda momen bulan muda usai resmi menikah. Pemain berusia 28 tahun itu langsung kembali ke tugas utamanya sebagai atlet dan menjalani latihan intens.

Diakui Rian, kondisi ini sudah sangat dimengerti sang istri, Ribka, yang juga mantan pebulu tangkis ganda putri Indonesia. Apalagi, Rian bersama partner-nya di ganda putra, yakni Fajar Alfian, tengah mengejar tiket lolos ke BWF World Tour Finals 2024.

"Kemarin udah ngobrol sama istri (Ribka) dan udah komitmen juga karena buat mengamankan World Tour Finals, jadi emang kebutuhannya sekarang harus main dulu buat amanin. Jadi untuk honeymoon tunda dulu, nanti kalau udah kosong baru," lanjut Rian.