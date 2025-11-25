Kisah Romantis Pebulu Tangkis Supercantik Asal Inggris Gabrielle Adcock, Menikah dengan Sesama Atlet Bulu Tangkis

Gabrielle Adcock jadi salah satu pebulu tangkis supercantik dunia. (Foto: Instagram/@gabbyadcock1)

KISAH romantis pebulu tangkis supercantik asal Inggris, Gabrielle Adcock, menarik diulas. Sebab, dia menikah dengan sesama atlet.

Bukan hanya rekan seprofesi, pasangan Gabrielle Adcock bahkan jadi partner bermainnya. Keduanya jadi andalan Inggris di sektor ganda campuran.

1. Menikah dengan Sesama Atlet

Kisah asmara antar sesama pebulu tangkis sudah bukan hal baru. Beberapa pemain bahkan bisa melanjutkan kisah asmaranya ke jenjang pernikahan hingga kini sudah memiliki putra-putri yang menggemaskan.

Hal itu pun turut dialami Gabrielle Adcock. Dia menikah dengan sesama pemain bulu tangkis, yakni Chris Adcock.

Gabrielle dan Chris resmi menikah pada 2013. Hal itu terjadi hanya selang setahun dari mereka resmi diduetkan oleh Federasi Bulu Tangkis Inggris.

Meski jalin kisah asmara, mereka tetap fokus kala bertanding. Gabrielle dan Chris tak pernah tepengaruh kondisi hubungan yang mungkin terkadang alami masalah.

Sejumlah gelar pun diraih Chris/Gabriel. Mereka bahkan pernah menempati ranking empat dunia. Pasangan tersebut pernah meraih sejumlah prestasi, di antaranya juara Eropa 2017 dan 2018, juara Commonwealth Game 2014 dan 2018, hingga juara Hong Kong Open 2013.