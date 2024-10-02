Finis ke-12 di Sirkuit Mandalika, Alex Rins Alihkan Fokus ke MotoGP Jepang 2024

Alex Rins berharap bisa mendapat hasil lebih baik di MotoGP Jepang 2034 (Foto: MotoGP)

ALEX Rins mengalihkan fokusnya ke MotoGP Jepang 2024 usai tampil jeblok di MotoGP Mandalika 2024 akhir pekan lalu. Rider Monster Energy itu berharap timnya bisa bekerja dengan baik sehingga meraih hasil positif di balapan selanjutnya.

MotoGP Indonesia 2024 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada Minggu (29/9) lalu menjadi mimpi buruk bagi sembilan rider. Pasalnya, sembilan pembalap dari 21 pembalap yang beraksi harus gagal finis. Diantaranya adalah Marc Marquez.

Meski sudah menggugurkan sembilan pembalap, Rins masih belum mampu mengeluarkan penampilan terbaiknya. Eks rider Suzuki Ecstar itu harus puas finis di posisi terakhir alias 12.

Tentunya ini bukan modal yang bagus untuk dirinya menatap seri balapan MotoGP Jepang 2024 yang akan berlangsung di Sirkuit Twin Ring Motegi pada 4-6 Oktober. Namun menurut Rins, sirkuit tersebut akan jadi sirkuit yang bagus bagi Yamaha.

“Ini (Motegi) adalah sirkuit yang bagus bagi kami,” tutur Rins, dilansir dari Motosan, Selasa (1/10/2024).

Rins mencoba untuk berpikir positif menatap seri balapan tersebut. Walaupun kenyataannya, dia datang dengan modal yang minor dari Indonesia. Karena itu, dia ingin timnya memperbaiki kekurangan yang ada agar bisa meraih hasil bagus di balapan kandang Yamaha.