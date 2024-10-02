MotoGP Mandalika 2024 Ditonton 120 Ribu Penonton di Sirkuit, Beri Dampak Ekonomi Capai Rp4,8 Triliun

MOTOGP Mandalika 2024 ditonton 120 ribu penonton di Sirkuit Mandalika. Hal ini memberi dampak ekonomi capai Rp4,8 triliun.

MotoGP Mandalika 2024 berhasil mendatangkan ratusan ribu penonton selama tiga hari penyelenggaraannya di Sirkuit Mandalika. Pihak penyelenggara mengklaim telah sukses menggelarnya dengan memberikan dampak ekonomi sebesar Rp4,8 triliun.

MotoGP Mandalika 2024 telah selesai digelar di Sirkuit Mandalika pada 27-29 September. Rider Pramac Ducati, Jorge Martin, keluar sebagai pemenang balapan utama.

Martin naik podium bersama Pedro Acosta (GASGAS Tech3 Red Bull) dan juga Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo. Acosta finis di urutan kedua, sementara Bagnaia menempati podium ketiga.

Sementara itu, di sesi sprint race, Francesco Bagnaia sukse smenyabet podium pertama. Dia naik podium bersama Enea Bastianini dan juga Marc Marquez.

Dari data yang tercatat, sebanyak 120 ribu pengunjung hadir langsung ke Sirkuit Mandalika selama tiga hari penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Selain itu, ajang ini ditonton lebih dari 300 juta pasang mata di seluruh dunia dengan jumlah 119 stasiun TV di lebih dari 200 negara yang menyiarkannya.