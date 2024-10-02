Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Mandalika 2024 Ditonton 120 Ribu Penonton di Sirkuit, Beri Dampak Ekonomi Capai Rp4,8 Triliun

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |01:07 WIB
MotoGP Mandalika 2024 Ditonton 120 Ribu Penonton di Sirkuit, Beri Dampak Ekonomi Capai Rp4,8 Triliun
Para pembalap MotoGP kala mentas di MotoGP Mandalika 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MOTOGP Mandalika 2024 ditonton 120 ribu penonton di Sirkuit Mandalika. Hal ini memberi dampak ekonomi capai Rp4,8 triliun.

MotoGP Mandalika 2024 berhasil mendatangkan ratusan ribu penonton selama tiga hari penyelenggaraannya di Sirkuit Mandalika. Pihak penyelenggara mengklaim telah sukses menggelarnya dengan memberikan dampak ekonomi sebesar Rp4,8 triliun.

MotoGP Mandalika 2024

MotoGP Mandalika 2024 telah selesai digelar di Sirkuit Mandalika pada 27-29 September. Rider Pramac Ducati, Jorge Martin, keluar sebagai pemenang balapan utama.

Martin naik podium bersama Pedro Acosta (GASGAS Tech3 Red Bull) dan juga Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo. Acosta finis di urutan kedua, sementara Bagnaia menempati podium ketiga.

Sementara itu, di sesi sprint race, Francesco Bagnaia sukse smenyabet podium pertama. Dia naik podium bersama Enea Bastianini dan juga Marc Marquez.

Dari data yang tercatat, sebanyak 120 ribu pengunjung hadir langsung ke Sirkuit Mandalika selama tiga hari penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Selain itu, ajang ini ditonton lebih dari 300 juta pasang mata di seluruh dunia dengan jumlah 119 stasiun TV di lebih dari 200 negara yang menyiarkannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement