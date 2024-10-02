Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Buntut Kecelakaan Parah di MotoGP Mandalika 2024, Miguel Oliveira Naik Meja Operasi!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |00:05 WIB
Buntut Kecelakaan Parah di MotoGP Mandalika 2024, Miguel Oliveira Naik Meja Operasi!
Miguel Oliveira kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@trackhousemotogp)
PEMBALAP Trackhouse Racing, Miguel Oliveira, harus naik meja operasi buntut mengalami kecelakaan parah di MotoGP Mandalika 2024. Pembalap asal Portugal itu pun kini sedang menjalani perawatan dan bahkan dikabarkan harus menjalani pemulihan kurang lebih selama satu minggu.

Diketahui, Oliveira harus mengalami kecelakaan hebat di Sirkuit Mandalika saat menjalani sesi free practice satu (FP1). Pemenang MotoGP Mandalika 2022 itu kecelakaan parah di tikungan 3 yang membuatnya terlempar dari motornya dan langsung mendapat perawatan medis.

Miguel Oliveira

Insiden itu membuat pergelangan tangannya patah. Alhasil, tandem dari Raul Fernandez itu harus absen di semua sesi yang ada, termasuk balapan utama MotoGP Indonesia 2024 yang dimenangi Jorge Martin.

Saat ini, Oliveira diketahui sedang menjalani perawatan di Lisbon, Portugal. Tim dokter yang menangani telah melakukan operasi pada pergelangan tangan rider berusia 29 tahun itu.

