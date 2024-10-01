Red Sparks Kalahkan IBK Altos 3-2, Pelatih Puji Permainan Megawati Dkk

PELATIH Red Sparks, Ko Hee Jin, memuji penampilan Megawati Hangestri dan rekan-rekan usai berhasil mengalahkan IBK Altos di laga pertama Grup B Kovo CUP 2024. Koo Hee Jin tak mengira anak asuhnya bisa langsung tampil oke di laga pertama mereka.

Red Sparks mengawali perjalanannya di Kovo Cup 2024 dengan manis. Megawati cs bungkam IBK Altos dengan skor 3-2 (25-20, 18-25, 25-23, 23-25, dan 15-11) di Tongyeong Gymnasium, Senin (29/9/2024).

Usai laga, Ko Hee Jin sudah memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan sengit. Mengingat, ini adalah laga pertama mereka. Namun, dia tak menyangka Megawati dkk. mampu tampil apik sehingga sukses merebut kemenangan.

"Karena ini adalah pertandingan resmi pertama, saya memperkirakan akan ada beberapa kesalahan atau hal yang tidak sesuai harapan,” kata Ko Hee Jin, dilansir dari Naver, Selasa (1/10/2024).

“Namun tim berhasil menemukan ritme yang baik meskipun ada momen seperti itu. Tim belum 100% siap, tapi saya ingin memuji para pemain yang berhasil melewati situasi sulit,” sambungnya.

Di sisi lain, Ko Hee Jin juga memberikan pujian kepada pemain baru mereka yakni Vanja Bukilic yang tampil oke di sektor kiri. Bisa dibilang, pemain asal Serbia ini menjadi transfer yang sukses. Bahkan di laga pertamanya ini, Bukilic sukses membukukan 31 poin.